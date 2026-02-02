Alisson Santos, más pólvora para el ataque de Napoli

Redacción FOX Deportes

Napoli firmó en el último día del mercado invernal de traspasos, al delantero brasileño Alisson de Almeida Santos en calidad de cedido hasta final de temporada por Sporting de Portugal, aunque con una opción de compra a final de campaña.

"Nápoles anuncia que ha adquirido los servicios deportivos del futbolista Alisson de Almeida Santos del Sporting Clube de Portugal en régimen de préstamo con opción de compra", informó el club italiano.

Nacido el 27 de septiembre de 2002, el delantero brasileño se formó en la cantera del Vitoria. Posteriormente, jugó en el Náutico, Figueirense y União Leiria. Fichado por el Sporting en el verano de 2025, marcó tres goles en la Champions League contra Kairat, Marsella y Athletic de Bilbao.

La llegada de Alisson refuerza un equipo mermado por las bajas y ofrece una alternativa a Antonio Conte en banda.