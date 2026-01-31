Napoli dejó a la Fiorentina en zona de descenso en la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli derrotó 2-1 a la Fiorentina y escalará posiciones la Serie A, está a seis puntos de Inter y primero deberá pensar en afianzarse en la parte alta antes de pelear por el título porque Milan y Roma están primero que los ‘Nerazzurri’.

Nápoles tenía la necesidad de conseguir la victoria para no seguir acumulando dudas después de una victoria en los últimos cinco partidos, pero salió del bache en un momento de apremio porque la pelea por el tercero y cuarto lugar de la tabla está entrando en su etapa definitiva.

Los locales abrieron el marcador a los 10 minutos de partido tras un trazo largo de Alex Meret desde el área para Antonio Vergara quien superó a su marcador por velocidad desde el mediocampo y definió ante la salida del portero anotando su primer gol en el ‘Calcio’ esta temporada.

El mediocampista de 23 años fue la figura de los ‘Azzurri’ luego de marcar el primero y asistir a Miguel Gutierrez para el segundo al inicio de la segunda mitad que dejó a la ‘Fiore’ con la obligación de reaccionar para no perder puntos y revivió al 57 por medio de Manor Solomon que recortó distancias.

La intensidad hizo su aparición para convertir el partido en un duelo trepidante en busca del ganador, sin embargo, Napoli cuidó el resultado para conseguir una victoria que es un tanque de oxígeno en la Serie A.