El Napoli pierde a 2 de sus titulares indiscutibles

EFE

El eslovaco Stanislav Lobotka y el italiano Matteo Politano, jugadores del Napoli, sufren sendas lesiones musculares que los apartarán de la competición alrededor de un mes.

"Stanislav Lobotka y Matteo Politano se sometieron a pruebas médicas tras las lesiones sufridas durante el partido contra el Genoa. Las pruebas revelaron una lesión por distensión en el aductor del muslo derecho para Lobotka. Para Politano, una lesión por distensión en el glúteo derecho", informó el club.

Dos bajas muy sensibles para el combinado de Antonio Conte, titulares indiscutibles en el vigente campeón de Italia que comparte en esta campaña el liderato de la Serie A con la Roma.

Se perderán, al menos, los duelos ante el Torino, el Inter y el Lecce de la Serie A, y ante el PSV en Champions League.