Antonio Conte podría dejar el ‘Scudetto’ en Napoli y decir adiós

Oscar Sandoval

No todo es alegría a pesar del título de la Serie A que consiguió Napoli esta temporada, después de la celebración en la ciudad con la afición y la audiencia con el papa León XIV, llegó el encuentro que tenían pendiente Aurelio De Laurentiis y Antonio Conte quien estaría cerca de dejar vacante el banquillo napolitano. SSC Napoli in an audience with Pope Leo XIVhttps://t.co/bk1JKDOAVr — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 27, 2025

De Laurentiis es un hueso duro de roer, su carácter explosivo provocó el adiós de Luciano Spalletti tras conseguir el ‘Scudetto’ de 2023 y la historia se podría repetir este verano con Conte quien desde el mercado invernal medita su futuro al frente del conjunto napolitano.

El técnico pidió fichajes para reforzar al equipo luego de la salida de Khvicha Kvarataskhelia que sin dudas debilitó el ataque napolitano y pidió un esfuerzo a De Laurentiis en un tramo de la temporada en la que los ‘Azzurri’ sufrieron con las lesiones.

El presidente no realizó una fuerte inversión y el estratega llegó a final de campaña pensando en dar un paso al costado, consiguió el campeonato y este martes se reunió con la directiva para hablar sobre su futuro que parecería estar lejos de Nápoles.

La Gazzetta dello Sport asegura que se trató de “una cumbre de despedida, útil para encontrar la forma más dulce de decir adiós, evitando polémicas” que podrían opacar el título de la Serie A.

La publicación señala que “las partes se han tomado su tiempo y se volverán a reunir en breve” para tomar una decisión definitiva, pero no se descarta el adiós de Conte y en ese caso, Massimiliano Allegri se convertiría en el candidato número uno para tomar las riendas del campeón.