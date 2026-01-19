Donyell Malen entró a la Serie A por la puerta grande

Redacción FOX Deportes

Donyell Malen quien llegó a Roma hace apenas dos días procedente de Aston Villa, se estrenó a lo grande con la 'Loba', fue titular y marcó un gol en la victoria ante Torino que alzó a su nuevo equipo al cuarto lugar de la Serie A.

⏱ | Job done ✔️ Three crucial points in Turin!



DAJE ROMAAA 🟨🟥#ASRoma #TorinoRoma pic.twitter.com/k9gCdsQgO9 — AS Roma English (@ASRomaEN) January 18, 2026

Malen fichó este viernes por el conjunto romano y este domingo fue titular, esa era la gran urgencia de Gian Piero Gasperini esta temporada. Necesitaba un delantero urgentemente, poco convencido de las actuaciones de Evan Ferguson y Artem Dovbyk.

El impacto del neerlandés fue inmediato. A los 23 minutos hizo un tanto que anuló el VAR debido a un ligero fuera de juego, pero a los 26 aprovechó la asistencia de Paulo Dybala para quitarse esa espina y brillar en su debut.

La sentencia llegó ya en los minutos finales, en el 72 con un tanto de Dybala quien asistió en el primero y pasó a ser goleador en el segundo, indetectable desde segunda línea entrando al corazón del área como si fuera delantero.

Roma, con Malen a la cabeza como nuevo líder de la ofensiva y Dybala como gestor unos metros por detrás, está cuarto en Serie A. Aprovechó el pinchazo de la 'Juve' ante Cagliari para colocarse cuarto con 42 puntos, tres más que la 'Vecchia Signora' y solo uno menos que el Nápoles, tercero.