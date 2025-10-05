Publicación: domingo 5 de octubre de 2025

Debuta el hijo de Gianluigi Buffon en la Serie A

El hijo del mítico arquero italiano tuvo una tarde para e olvido con el Pisa

Louis Thomas Buffon, hijo del mítico Gianluigi Buffon, debutó este domingo en la Serie A con el Pisa, en la abultada derrota ante el Bolonia (4-0).

Buffon, que juega en una posición radicalmente diferente a la de su padre, pues el delantero, saltó al campo en el minuto 77 del duelo, ya decidido con los cuatro tantos del Bolonia, beneficiado por la temprana expulsión del alemán Idrissa Toure.

A sus 17 años, Buffon debutó en Serie B la pasada campaña de la mano de Filippo Inzaghi, compañero de 'Gigi' en la selección italiana que levantó el Mundial 2006. Y su debut en Serie A llegó de la mano de Alberto Gilardino, que también formó parte de aquella plantilla que ganó la Copa del Mundo.

Esta misma temporada, Buffon ya había debutado en Copa Italia, en la derrota ante el Torino.

Gianluigi Buffon, la leyenda del arco, recapitula su carrera

'Gigi' fue el invitado del podcast The BSMT y recapituló algunos de los momentos más importantes de su paso por las canchas.
Siempre he sido alguien que en momentos de dificultad, sobre todo de otros, puedes contar conmigo. Estar en la Serie B creo que fue una oportunidad para demostrar a ciertos aficionados y al mundo futbolístico que se puede jugar por otros valores, volvería a jugar con la Juventus en la Serie B 100 veces.
Estuve excluido del mejor futbol europeo durante años, no fue fácil, pero creo que las decisiones grandes e importantes deben ser tomadas por las personas que tienen la fuerza para tomarlas. Espero que sean una inspiración para los demás. Siempre hago lo que siento.
Ganar el Mundial fue un momento hermoso, pero también tuvimos que superar tanta presión por las ganas de ganar que cuando ganamos me sentí muy feliz de que se acabara. Estaba tan agotado que no lo disfruté. Después de la victoria quedé satisfecho, pero agotado.
En la final de la Champions 2003 contra el Milan fuimos a los penaltis, nosotros fallamos tres y ellos fallaron dos. Nesta cobró el cuarto. Me lancé en la dirección correcta y estaba seguro de que lo habría salvado. En algún momento la pelota tomó velocidad, cambió de dirección y entró a la red. Fue tan desalentador. Fue tan decepcionante que en ese momento todo se volvió negro.
No ganar la Champions nunca fue una herida, sino un incentivo para luchar cada año por un objetivo extremadamente grande.
Los últimos años en la Juve fueron maravillosos, las relaciones que cree con Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci y Andrea Barzagli son únicas. En mi corazón están Gianluca Pessotto, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, Montero. Hay muchas relaciones y emociones hermosas compartidas.
Hacia abril de 2018 mi agente me preguntó si realmente quería retirarme. Lo tenía decidido, pero si Barcelona, Real Madrid o PSG me llamaran al día siguiente, me lo pensaría. Un mes después, mi agente me pidió que nos reuniéramos y entendí que uno de esos tres clubes me había llamado.
En París me sentí libre de nuevo, fue una experiencia increíble, humana y profesional. Es una ciudad donde puedes ir a un restaurante, conocer a Leonardo Di Caprio y a nadie le importa, porque es la normalidad. Me sentí ciudadano del mundo y todos me amaban.
Yo venía de la Juventus, que ya tenía jugadores fuertes, pero cuando llegué al PSG pensé: 'Madre mía'. Si cogemos a todos estos jugadores y los traemos a Turín, ganaríamos la Champions League cuatro veces al hilo.
Mbappé, Verratti, Neymar, Thiago Silva y Marquinhos eran increíbles, pero me preguntaba cómo no podían ganar la Champions League porque parecía imposible. Entonces entiendes cierta dinámica con tantos jugadores importantes, que puede volverse complicado incluso si hay un buen ambiente en el vestuario.
En los primeros años de mi carrera recuerdo que Christian Vieri me marcaba a menudo, tenía esa gran potencia física y esa exuberancia que no sólo me complicaba a mí sino también a los defensores.
Cristiano Ronaldo siempre me hacía goles. Increíble. Debo decir que la malicia con la que lo vi hacer ciertos movimientos en el partido nunca la he visto hacer a nadie, se veía esa energía resultante de la determinación de llegar allí a cualquier precio.
Lionel Messi también, es único, demostró cosas increíbles. Tuve la suerte de enfrentarme a grandes campeones como Zidane, excluyo a los italianos porque mencionaría demasiados, incluso Ronaldinho, Ronaldo el fenómeno. Me enfrenté a campeones únicos.

Buffon eligió formar parte de las categorías inferiores de República Checa, país de origen de su madre, en lugar Italia, país con el que todavía podría jugar si decidiera cambiar de opinión, pues no ha disputado aún minutos oficiales con la absoluta.

