Inter acabó con el invicto de Cremonese y se metió a la pelea en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Lautaro Martínez alargó este sábado su gran estado de forma y firmó un tanto en la goleada 4-1 de Inter de Milan que terminó con el invicto de Cremonese y que lo impulsó al quinto puesto entre los máximos goleadores en la historia del conjunto 'Nerazzurro'.

Lautaro suma y sigue. Son ya cuatro goles en los últimos tres partidos y un total de 158 en toda su carrera como interista, una marca que iguala la de Luigi Cevenini. En el horizonte, como próxima víctima en la clasificación, está la marca de 161 goles del mítico Sandro Mazzola.

Suyo fue el primer gol en la victoria ante Cremonese, equipo que llegó a San Siro con el sorprendente cartel de invicto, ganador en la primera jornada en el mismo escenario ante Milan que ahora es líder.

Abierta la veda en San Siro, el Inter se divirtió al ritmo de Bonny. El francés, pupilo de Cristian Chivu ya en el Parma la pasada campaña, aprovechó la baja de Thuram para presentar candidatura a la titularidad. Un gol y otras dos asistencias, el 2-0 fue suyo de cabeza a pase de Dimarco, veloz para atacar el primer palo y adelantarse a la salida de Silvestri justo antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, se encargó de repartir el resto de goles. Primero a Dimarco, que recibió en la frontal y definió con un zapatazo para el 3-0. Y después a Barella, al que esperó paciente para servir en profundidad y dejar medio hecho el 4-0.

En el minuto 87, Bonazzoli remató de cabeza al segundo palo tras una mala salida de los locales para dejar el 4-1 final que deja a Inter con 12 puntos, los mismos que Milan, Roma y Napoli quienes todavía tienen que jugar.