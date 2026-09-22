David Alaba se convertirá en nuevo futbolista de Udinese

Oscar Sandoval

David Alaba tardó cerca de cuatro meses en encontrar equipo para disputar la temporada 2026/27. Terminó contrato con Real Madrid y durante el mercado de verano escuchó algunas ofertas, pero no firmó con ningún club.

El austriaco se convirtió en agente libre y trabajó individualmente hasta que Udinese apareció como opción. El club dio pistas sobre su posible fichaje con una publicación en redes sociales en la que aparece una silla blanca sobre el terreno de juego.

No se trataría de una silla cualquiera. Es similar a la que el defensor levantó durante su etapa con el conjunto ‘Merengue’, después de la remontada ante Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League de 2022. Se espera que Alaba firme su contrato en las próximas horas.

¿Refuerzos de lujo?, estos son los agentes libres más atractivos

El conjunto ‘Friulani’ ha recibido 11 goles en cuatro jornadas y los errores defensivos se han repetido en cada partido. Udinese necesita experiencia en la última línea y Alaba podría aportarla luego de su trayectoria en clubes como Bayern Munich y Real Madrid.

Fabrizio Romano publicó un video del austriaco aterrizando en Roma, donde realizaría los exámenes médicos y confirmó el movimiento hasta final de temporada. El debut del austriaco podría producirse el 12 de octubre ante Torino.