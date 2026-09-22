Los árbitros lo aceptan; se equivocaron contra el Real Madrid

Héctor Cantú

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció decisiones incorrectas durante el Derbi de Madrid, en el que Real Madrid cayó 2-1 ante Atlético de Madrid.

Así lo explicó el organismo en el video difundido por la Real Federación Española de Futbol (RFEF) dentro de Tiempo de Revisión, espacio en el que analiza algunas de las acciones arbitrales más relevantes de cada jornada.

En la polémica jugada en la que Kang-in Lee impactó el tobillo de Federico Valverde, el CTA consideró que existió un error del árbitro al sancionar la falta únicamente con tarjeta amarilla, cuando la acción ameritaba la expulsión. El organismo también cuestionó la falta de intervención del VAR.

Otra de las acciones analizadas fue la protagonizada por Dean Huijsen y Giuliano Simeone. El árbitro mostró inicialmente la tarjeta amarilla al jugador del Real Madrid, pero, después de revisar la acción en el VAR, modificó su decisión y terminó expulsándolo.

Sobre la jugada entre ‘Cuti’ Romero y Jude Bellingham, en la que el jugador del Real Madrid recibió un pisotón durante la disputa por la pelota, el CTA respaldó la decisión de sancionar únicamente con tarjeta amarilla.

El organismo sí consideró incorrecta la identificación inicial del infractor, ya que la amonestación fue mostrada primero a un jugador del Real Madrid. El error fue corregido posteriormente con la intervención del VAR.

Después del partido, Real Madrid manifestó su inconformidad con el arbitraje al considerar que tanto Romero como Kang-in Lee debieron ser expulsados. El análisis del CTA coincidió con el club blanco respecto a la acción sobre Valverde, pero respaldó la decisión arbitral de mostrar únicamente tarjeta amarilla a Romero.