Publicación: miércoles 5 de noviembre de 2025

Oscar Sandoval

Daniele De Rossi estaría a un paso de Genoa

La directiva ‘Rossoblu’ tomó la decisión y eligió a De Rossi

Daniele De Rossi está cerca de regresar a los banquillos de la Serie A para una segunda oportunidad luego de su salida de la Roma, la prensa italiana asegura que el técnico de 42 años es el elegido para corregir el rumbo de Genoa.

Genoa se juega más que tres puntos el próximo domingo ante la Fiorentina, los dos equipos están en zona de descenso y la victoria podría dejar al ganador fuera de peligro, es un juego vital en el que ambas instituciones podrían estrenar técnico.

La Gazzetta dello Sport asegura que De Rossi llegará esta noche a la ciudad, que “mañana” firmará un contrato hasta el final de la presente temporada y que después “dirigirá el primer entramiento” al frente del cuadro genovés.

El estratega no podrá estrenarse en el compromiso ante la ‘Fiore’ debido a que debe cumplir con un castigo que recibió en su último partido con la Roma y su debut esperaría hasta después del parón internacional cuando Genoa enfrente a Cagliari.

Después de 10 jornadas, pero Genoa por fin ganó en la Serie A

Ruslan Malinovskyi abrió el marcador a favor de los visitantes a los 18 minutos del primer tiempo
Primer gol del ucraniano esta temporada en la Serie A
Después de 10 jornadas, pero Genoa por fin ganó en la Serie A
Domenico Berardi igualó el partido a los 47 minutos
El mediocampista registra dos goles en ocho partidos

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS