Daniele De Rossi estaría a un paso de Genoa

Oscar Sandoval

Daniele De Rossi está cerca de regresar a los banquillos de la Serie A para una segunda oportunidad luego de su salida de la Roma, la prensa italiana asegura que el técnico de 42 años es el elegido para corregir el rumbo de Genoa. Focused on Sunday 💪 pic.twitter.com/yncGQOfBhT — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 5, 2025

Genoa se juega más que tres puntos el próximo domingo ante la Fiorentina, los dos equipos están en zona de descenso y la victoria podría dejar al ganador fuera de peligro, es un juego vital en el que ambas instituciones podrían estrenar técnico.

La Gazzetta dello Sport asegura que De Rossi llegará esta noche a la ciudad, que “mañana” firmará un contrato hasta el final de la presente temporada y que después “dirigirá el primer entramiento” al frente del cuadro genovés.

El estratega no podrá estrenarse en el compromiso ante la ‘Fiore’ debido a que debe cumplir con un castigo que recibió en su último partido con la Roma y su debut esperaría hasta después del parón internacional cuando Genoa enfrente a Cagliari.