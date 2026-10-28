Con poco brillo, pero Inter ganó y comparte el liderato de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter venció 2-0 a Venezia y sigue peleando hombro con hombro por el liderato de la Serie A, sufrió de más como visitante, pero dos errores defensivos de su rival terminaron por darle los tres puntos para mantener el invicto tras 8 jornadas.

Venezia sigue sin encontrar el rumbo y se hunde en el fondo de la clasificación después de sufrir su octava derrota de la temporada. El conjunto local tuvo oportunidades para cambiar la historia del encuentro, pero la falta de contundencia frente al arco y los errores defensivos terminaron por condenarlo a una nueva caída.

Inter estuvo lejos de mostrar su mejor versión y la ausencia de Lautaro Martínez comienza a pesar. Los locales generaron peligro durante la primera mitad, pero se encontraron con un inspirado Provedel, quien respondió con al menos tres atajadas para mantener el marcador sin goles.

Gianluca Busio tuvo en sus pies la oportunidad de cambiar el partido al minuto 65, pero desperdició una ocasión inmejorable. El mediocampista apareció completamente solo a la altura del punto penal y mandó su remate por encima del travesaño, dejando escapar la posibilidad de adelantar a Venezia.

Inter necesitó apenas dos minutos para transformar un partido complicado en una victoria. Matías Moreno abrió el marcador con un autogol al 80 y Redouane Halhal sufrió la misma suerte al 82 para sentenciar el 2-0 a favor de los ‘Nerazzurri’, que no tuvieron su mejor noche, pero aprovecharon los errores de Venezia para sumar su cuarta victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por la punta de la tabla.