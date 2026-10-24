Inter pasó de la frustración al éxtasis ante Fiorentina

Oscar Sandoval

Inter estaba a punto de dejar el liderato de la Serie A en manos de Lazio, pero protagonizó una remontada espectacular para derrotar 2-1 a Fiorentina. Los ‘Nerazzurri’ llegaron al minuto 90 con el marcador en contra y, cuando la derrota parecía inevitable, aparecieron dos goles en tiempo añadido para cambiar por completo la historia del partido.

El conjunto interista mantuvo el invicto y alcanzó los 22 puntos para compartir la cima con Lazio, después de arrebatarle la victoria a la ‘Fiore’, que pasó de tener los tres puntos en sus manos a marcharse sin nada en cuestión de minutos.

El cuadro 'Viola' apostó por el orden defensivo y le entregó la iniciativa a los locales. La estrategia funcionó durante buena parte del encuentro, ya que Inter tuvo dificultades para encontrar espacios y, cuando consiguió generar peligro, se topó con David de Gea, quien evitó las anotaciones de Marcus Thuram y Pio Esposito.

El empate parecía un buen negocio para los visitantes, pero Alex Jiménez les dio la oportunidad de llevarse mucho más. Al minuto 65, el español sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el ángulo de la portería de Provedel para poner el 1-0 y dejar contra las cuerdas al conjunto ‘Nerazzurro’.

Inter se lanzó desesperadamente en busca del empate, pero el travesaño apareció para salvar a Fiorentina. El tiempo se agotaba y la derrota parecía inevitable hasta que los cambios de los últimos minutos, entre ellos el ingreso de Piotr Zielinski, terminaron por definir el encuentro.

Marcus Thuram encendió la remontada al 90+1 con un disparo colocado a la base del poste para vencer a De Gea y rescatar lo que parecía ser un punto para Inter. Sin embargo, los ‘Nerazzurri’ no se conformaron con el empate y fueron por una victoria que minutos antes parecía imposible.

La locura se desató al 90+8. Piotr Zielinski asumió la responsabilidad desde el punto penal y no perdonó para completar una remontada que hizo estallar a los aficionados. Inter pasó de perder el liderato a rescatar el invicto y quedarse con tres puntos de oro en apenas siete minutos.