Como sigue soñando y la Champions League es una realidad

Redacción FOX Deportes

El cuento de hadas del Como escribió este domingo uno de los capítulos más grandes de su historia. El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas goleó 4-1 a Cremonese en la última jornada de la Serie A y aseguró su clasificación a la próxima Champions League, beneficiado también por la inesperada derrota del Milan ante Cagliari. El resultado permitió al club lombardo quedarse con el cuarto puesto del campeonato.

La clasificación tiene un carácter histórico: será la primera participación del Como en la era moderna de la Champions League. El club, fundado en 1907 y que hace apenas dos años logró el ascenso a la Serie A, jamás había disputado la máxima competición europea bajo el formato actual. Su ascenso ha sido meteórico, pasando de luchar por regresar a la élite a codearse con los gigantes del futbol italiano.

COMO IS IN CHAMPIONS LEAGUE FOR THE FIRST TIME EVER!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/R91ELn1uyu — Como1907 (@Como_1907) May 24, 2026

En el campo, el Como resolvió la misión con autoridad. El triunfo por 4-1 en Cremona tuvo como figuras a varios de los hombres clave del proyecto de Fàbregas, en una noche que terminó con celebraciones tanto en el estadio Giovanni Zini como entre los aficionados desplazados para acompañar al equipo. La victoria llegó mientras miles de seguidores seguían con atención lo que ocurría simultáneamente en el partido del Milan.

Cuando se confirmó la derrota rossonera, la euforia se desató. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron una clasificación que parecía improbable al inicio de la campaña. El Como cerró así una temporada inolvidable, terminando entre los cuatro mejores de Italia junto a Inter Milan, Napoli y Roma, y asegurando por primera vez un lugar en la próxima Champions League.