Claudio Ranieri aclara su salida de La Roma

EFE

El italiano Claudio Ranieri, quien este viernes puso fin a su etapa con La Roma, donde ejercía de asesor, aclaró que su salida se debe "a una decisión unilateral" del club, una puntualización que quiso hacer por "fidelidad a la verdad" tras el comunicado difundido por la entidad 'giallorossa'.

"La interrupción de la relación como asesor senior se debió a una decisión unilateral de la sociedad", afirmó Ranieri a la agencia italiana de noticias ANSA, al aclarar que realizó estas declaraciones "por deber de transparencia, claridad y fidelidad a la verdad de los hechos y amor por la camiseta que representa una segunda piel".

Este viernes, La Roma informó en un comunicado que la relación con el exentrenador romano ha finalizado, sin precisar cuál de las dos partes había dado el primer paso.

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Ranieri quiso al mismo tiempo "agradecer a la familia Friedkin (propietarios del club), al equipo, a los empleados y a todo el pueblo 'giallorosso' por el inmenso afecto recibido a lo largo de los años, siempre correspondido íntegramente", recogió ANSA.

"Fuerza Roma siempre", concluyó Ranieri.

Su salida se produce después de varias tensiones con el actual entrenador, Gian Piero Gasperini, relacionadas con la planificación deportiva y la gestión de la plantilla. Tras el anuncio, el técnico afirmó que nunca creó problemas con el ya exasesor y subrayó que el club ha demostrado confianza hacia él.

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Considerado una figura de plena confianza dentro de La Roma, Ranieri rompió su vínculo con el club tras defender su camiseta entre 1972 y 1974 y dirigirlo en tres etapas distintas (entre 2009 y 2011, en el tramo final de la temporada 2018-2019 y nuevamente en 2024).

Tras retirarse del banquillo, pasó a ocupar un rol directivo como asesor de los propietarios en cuestiones deportivas.