Christian Pulisic volvió a lesionarse y peligra para el Milan-Lazio

Redacción FOX Deportes

La estrella de la Selección de Estados Unidos, el delantero Christian Pulisic, podría perderse un próximo partido clave con el Milan.

Pulisic, quien marcó el gol del triunfo contra el Inter en el derby de la semana pasada, podría no estar disponible para el duelo de liga del sábado contra la Lazio.

“Es poco probable que Pulisic juegue, aunque aún faltan dos días para el partido y cualquier cosa puede pasar”, dijo a periodistas el jueves Massimiliano Allegri, técnico del Milan.

Pulisic regresó recientemente de una lesión en el tendón de la corva que sufrió en octubre mientras jugaba con la selección estadounidense en un amistoso 2-1 ante Australia.

Christian Pulisic ya hizo historia con sus goles

El mediapunta de 27 años ha sido el mejor jugador del Milan esta temporada y tiene a los Rossoneri peleando por su primer título de Serie A desde 2018. Suma siete goles y dos asistencias en todas las competiciones con el club italiano.

La lesión en el tendón de la corva le impidió unirse a la selección estadounidense en sus dos partidos de noviembre (victorias sobre Uruguay y Paraguay). Se espera que Pulisic sea uno de los jugadores clave del técnico Mauricio Pochettino el próximo verano en el Mundial 2026.