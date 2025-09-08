Christian Pulisic, sin la capitanía, ante Japón

Héctor Cantú

La Selección de los Estados Unidos se enfrentará a Japón en un duelo por demás crítico para el ciclo de Mauricio Pochettino que tiene los reflectores de las críticas encima de sí.

De nueva cuenta, el técnico ha tomado la decisión que Christian Pulisic sea parte del equipo titular pero no lo hará como capitán de la escuadra de las Barras y las Estrellas.

El jugador del Milan, quien completará su aparición 80 con el combinado de su país, vuelve a quedarse sin el gafete de capitán, el mismo que portó por última ocasión el 25 de marzo del presente año en el duelo de la Nations League ante Canadá por el tercer puesto.

Al igual y como sucedió ante Corea del Sur, donde Estados Unidos perdió por 2-0, el líder dentro del campo será el defensa Tim Ream de Charlotte FC.

Aunque estas podrían ser las últimas apariciones de Ream con el combinado nacional, resulta por demás extraño que el jugador más importante en la delantera y quien había sido el capitán recurrente desde 2002, ahora se quede sin el distintivo.

Antes del duelo ante Japón, Christian Pulisic había jugado 79 partidos con Estados Unidos en los que ha colaborado con 32 goles y 20 asistencias.