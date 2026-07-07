Christian Pulisic enciende las alarmas rumbo a la nueva temporada

Redacción FOX Deportes

La eliminación del Mundial no fue la única mala noticia para Christian Pulisic. La Federación de Futbol de Estados Unidos confirmó que el atacante sufrió una lesión tras el partido contra Bélgica.

Los estudios médicos revelaron "una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha", informó el organismo. Además, trabajará en conjunto con el Milan, club del futbolista, para definir el plan de recuperación.

Pulisic disputó cuatro partidos en la Copa del Mundo, aunque no registró goles ni asistencias con 'Las Barras y las Estrellas'.

El tiempo de recuperación no ha sido revelado. La evolución del estadounidense determinará si podrá estar disponible para el inicio de la temporada 2026/27 de la Serie A.