Rúben Amorim será el nuevo técnico de Milan

Oscar Sandoval

Milan trabajará las próximas horas a marchas forzadas para formalizar la llegada de Rúben Amorim quien se convertirá en el nuevo técnico del conjunto ‘Rossonero’ después de los desaires de Andoni Iraola y Oliver Glasner. Milan se quedó sin Champions League

El portugués recibirá una nueva oportunidad en uno de los grandes del futbol europeo luego de su etapa en Manchester United en donde no pudo cumplir los objetivos, las exigencias en el equipo italiano son parecidas y tendrá que pelear por los primeros puestos de la Serie A a lo largo de la campaña.

Fabrizio Romano señala que la directiva rojinegra y el técnico portugués tienen un “acuerdo verbal” por un contrato de dos temporadas más una opcional en función de los resultados y asegura que firmará “esta semana”.

El especialista en fichajes asegura que Manchester United es el gran beneficiado de la llegada de Amorim a San Siro, ya que pondrá punto final a su relación con el luso que tenía firmado contrato hasta 2027 y evitará seguir pagando la ficha del técnico y su staff.