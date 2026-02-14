Atalanta venció en Roma a una Lazio sin corazón

Redacción FOX Deportes

Atalanta celebró un triunfo contundente 2‑0 sobre Lazio para refuorzar su buen momento en la Serie A. Desde los primeros minutos los de Bérgamo se adueñaron del balón y crearon las mejores ocasiones, imponiendo su ritmo ante un rival que nunca logró incomodarlos de manera real.

El primer gol llegó al 41' por Éderson de penal, mientras que Nicola Zalewski sentenció el duelo al 60', lo que aseguró los tres puntos con claridad.

La segunda mitad dejó en evidencia la inoperancia ofensiva de la Lazio, incapaz de generar peligro real pese a algunos intentos aislados. Cada ataque local careció de precisión, y los pases en los últimos metros se perdieron o fueron bien interceptados por la defensa visitante.

Atalanta, en cambio, controló el partido con seguridad, alternando presión y transiciones rápidas que desbordaron a la zaga celeste.

La efectividad de los visitantes contrastó con la impotencia de Lazio y reafirmó la superioridad en cada acción ofensiva y táctica del encuentro.

Con este resultado, Atalanta ascendió al séptimo lugar con 39 puntos, mientras que Lazio se mantuvo en el octavo puesto con 33 puntos en la tabla del torneo, dejando claro que los de Bérgamo aprovecharon mejor sus oportunidades y consolidan su objetivo de mantenerse en la zona alta.