Alessandro Bastoni, el 'enemigo de Italia', sale ovacionado con el Inter

EFE

Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milan y recientemente objeto de críticas tras su expulsión en la final de la repesca que dejó a Italia fuera del Mundial, fue ovacionado este domingo en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) y recibió el respaldo de sus compañeros de equipo.



El italiano fue ovacionado en señal de apoyo tras ser sustituido en el minuto 58 en el partido de este domingo ante el Roma (5-2), y protagonizó una imagen emotiva al abrazarse con el entrenador, Cristian Chivu. 2️⃣0️⃣ & 1️⃣0️⃣🖤💙 pic.twitter.com/SpXgeaN0dd — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 5, 2026

Sus compañeros también le mostraron su apoyo y lo defendieron, en medio de un año complicado para el jugador marcado por varias polémicas.



"Cuando hablas de Bastoni, de todos mis compañeros, se me pone la piel de gallina. Se dejan el alma en el campo. Hemos ganado y todo es bonito, pero también cuando se pierde, cuando van a la selección... lo dan todo", declaró el capitán 'nerazzurro', Lautaro Martínez, tras finalizar el encuentro.



El pasado martes fue expulsado con roja directa en el minuto 41 en la final de la repesca mundialista ante Bosnia y Herzegovina, tras una entrada a destiempo que generó críticas de los aficionados de la 'Azzurra'.



Italia, que jugó en inferioridad desde ese momento, empató 1-1 y cayó en la tanda de penaltis (4-1), quedándose fuera del Mundial por tercera edición consecutiva.

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El jugador también enfrentó una polémica en febrero tras un polémico episodio en el partido ante el Juventus, en el cual se le acusó de exagerar una caída tras un leve contacto con Pierre Kalulu que provocó la expulsión del jugador juventino.



De hecho, el propio Bastoni compareció públicamente para reconocer que había exagerado la acción y lamentó también su reacción posterior, denunciando además amenazas recibidas por su familia.