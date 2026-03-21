Oscar Sandoval
A pesar de su edad, Robert Lewandowski la rompería en la Juventus
Juventus busca delantero y el polaco encajaría en su ataque
Juventus acudirá al mercado de transferencias en busca de un delantero de garantías luego del bajo rendimiento de Jonathan David, Löis Openda y Dusan Vlahovic esta temporada, uno de los nombres que estaría en la lista de candidatos sería Robert Lewandowski quien brillaría como ‘Bianconero’ a pesar de sus 37 años.
Nadie tiene dudas de que Lewandowski es uno de los mejores delanteros de la última década en el futbol europeo, sus goles con Borussia Dortmund, Bayern Munich y Barcelona lo colocan entre los máximos rompe redes en activo y en el radar de la ‘Juve’.
Entre David, Openda y Vlahovic suman nueve anotaciones en liga en lo que va de la temporada, números bajos para un equipo que pretende pelear por el campeonato y que obligan a una renovación en ataque para el siguiente curso.
El polaco que termina contrato a final de temporada registra 11 goles en la liga española y con sus estadísticas, Comparisonator lo coloca entre lo mejor de la Serie A con 0.48 goles por partido, por debajo de Lautaro Martínez quien registra 0.56.
Lewandowski tendría una expectativa de 0.45 de anotaciones y 1.4 de disparos al arco por cada 90 minutos. Estadísticas que lo convertirían en titular en la ‘Juve’ y en uno de los goleadores del ‘Calcio’.
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