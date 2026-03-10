Jonathan David y Randal Kolo Muani podrían intercambiar caminos

Oscar Sandoval

Juventus volverá al mercado de transferencias con el objetivo de fichar un delantero luego del bajo rendimiento de Löis Openda y Jonathan David, su objetivo sería Randal Kolo Muani quien podría abandonar Paris Saint-Germain en un intercambio por el atacante canadiense.

Buongiorno from sunny Continassa ☀️ pic.twitter.com/hxUoqftBx2 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) March 18, 2026

David y Kolo Muani son dos delanteros con cartel en el futbol europeo, el norteamericano se abrió camino con Lille, pero no ha podido consolidarse en la Serie A en donde el francés dejó buen recuerdo luego de jugar la segunda parte de la temporada 2024/25 con la ‘Juve’.

La cesión al futbol de la Premier League tampoco está rindiendo frutos para Kolo Muani y PSG le buscará otro destino en el verano, la vía Turín se abriría y colocaría a David en la misma ruta.

La Gazzetta dello Sport señala que el equipo francés y el italiano “están ultimando los detalles del acuerdo” para intercambiar futbolistas, una operación que “sería viable en términos salariales” y que solucionaría los problemas de todas las partes en un movimiento.