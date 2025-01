"Valió la pena": Javier Aguirre tras perder contra River Plate

Valió la pena competir contra clubes en Sudamérica con una selección de jugadores prestados por parte de la Liga MX. Para Javier Aguirre, México cumplió su objetivo pese a la fea derrota ante River Plate.

Por haber extraído a “tres o cuatro” seleccionados para el futuro y por haber salido de la zona de confort y jugar en nuevos escenarios y ambientes exigentes, la visita del Tri a Brasil y sobre todo a Argentina fue bien apreciada por el entrenador, más allá de que la enorme mayoría de los futbolistas que integraron a la Selección posiblemente no repetirá en los partidos formales.

“Sí hay tres o cuatro que realmente merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones. No quiero dar nombres para no afectar a los chicos, pero sí creo que hay gente valiosa; fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar. Defendieron dignamente la camiseta nacional, pero hoy no competimos a la altura. Ellos estaban muy motivados”, dijo el ‘Vasco’ tras la caída 2-0 contra los ‘Millonarios’.

LAS PALABRAS DEL 'VASCO'. ⚽🇲🇽 Javier Aguirre dio la cara tras la caída de la Selección Mexicana ante River Plate. #PuntoFinal #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/gF15uVSfOl — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 22, 2025

“Todas las derrotas duelen. Ellos fueron superiores, hay que reconocerlo, no puedo defender lo indefendible. El rival fue mejor, sobre todo en la primera parte. Me voy con una sensación de que valió la pena la gira, se cumplió el objetivo; hay que sacar conclusiones, me viene bien para el futuro”, insistió el estratega luego de encajar su segunda derrota desde que llegó para ‘salvar el barco’ en el verano pasado.

Esta mixtura de jugadores, abanderada como selección mayor, se plantó en un abarrotado Estadio Monumental, que con capacidad para más de 80 mil espectadores es casa del equipo más poderoso de Argentina y una potencia del continente, ofreció una experiencia irrepetible para un equipo nacional.

“Esto era lo que yo quería, que mis jugadores estuvieran en un ambiente donde no se sintieran cómodos; me encantó jugar acá”, comentó Aguirre tras el partido que cierra el recorrido del Tri por Sudamérica, donde previamente venció 2-0 al Internacional de Porto Alegre al sur de Brasil.