Todos tranquilos, nadie está asegurado en el Tri y todo puede cambiar

Héctor Cantú

La lista que entregó hace unos días Javier Aguirre, donde dejó fuera a algunos seleccionados que habían sido parte del ciclo mundialista, podría sufrir varios cambios.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, recordó que será hasta el primero de junio cuando se entregue la lista definitiva y que será, entonces, cuando se conozca, en realidad a los elegidos de Aguirre.

La declaración deja abierta la posibilidad de que algunos jugadores que entraron en la primera lista, pudieran quedar fuera del llamado definitivo y viceversa; aquellos que no quedaron convocados, todavía puedan formar parte del tri mundialista.

“No estamos cerrados absolutamente a nada, la intención es llevar el mejor equipo posible a la Copa del Mundo. Falta todavía mucho tiempo para dar la lista definitiva que es el 1 de junio”, detalló para la televisión deportiva mexicana.

Davino recordó, incluso que antes del listado final se mandará a FIFA un documento con 55 nombres de jugadores que están considerados. A partir de ese ejercicio se hará el corte final a 26 futbolistas mexicanos.

De esta manera, jugadores como Charly Rodríguez, Richy Ledezma y Marcel Ruiz pudieran colarse, al final, en la lista del Mundial 2026.