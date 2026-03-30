Las estrellas de Bélgica que amenazan al Tri de Javier Aguirre

Héctor Cantú

La Selección Mexicana que comanda Javier Aguirre, está lista para su segundo ensayo en esta fecha FIFA, en el que enfrentará a otras de las selecciones ‘top’ del continente europeo.

Luego del empate sin goles ante Portugal, México se medirá ante Bélgica, que llega a este partido de preparación con la etiqueta de favorito, mucho más luego de haber goleado a los Estados Unidos por 5-2.

A pesar de que algunas de sus estrellas quedaron fuera de esta fecha FIFA por lesión como Romelu Lukaku, el cuadro europeo tiene jugadores de altísimo nivel que amenazan a la Selección Mexicana.

El primero de ellos es el delantero del Atalanta, Charles Deketelare, quien buscará meterse en la lista final del Mundial, torneo donde podría alcanzar las 30 representaciones con su selección.

El duelo ante México, será apenas su segundo examen del 2026 con el equipo belga, con el que ha marcado en sus últimos dos encuentros.

Jérémy Doku es otro de los futbolistas que se asoman para ser referentes en el duelo ante México. El goleador del Manchester City llega apenas con tres anotaciones en la campaña, uno en la Premier League, otro en la Champions League y uno más en la EFL Cup.

Otro de los referentes que podría ver minutos desde el inicio ante el equipo mexicano es el jugador del Girona, Axel Witsel quien sumará ante México su partido número 136 con el combinado belga.

En la presente temporada, Axel Witsel acumula un gol y dos asistencias, cifras que podría incrementar ante el equipo mexicano en uno de los duelos de preparación más duros que tendrá el equipo comandado por Rudi García.