Se acabó, 'Tata' Martino sabe que está fuera de la Selección Mexicana

Aunque parezca meme, el ‘Tata’ Martino ya puede decir: “mi misión aquí ha terminado”.

El todavía entrenador de la Selección Mexicana admitió que su etapa al frente de la Selección Mexicana ha terminado en cuanto el árbitro silbó el final del partido en que el Tri venció 2-1 a Arabia Saudita y que terminó sellando la eliminación del equipo ‘azteca’ en la fase de grupos, una vergüenza en la que no recaía desde la Copa del Mundo de 1978, cuando México todavía era un ‘flan’ en el plano internacional.

¿Entonces Martino ha renunciado? No, pero su contrato vencerá y no hay nada que haga pensar al entrenador que podrá haber una renovación después de este “gran fracaso” que ha provocado una “terrible decepción y frustración” y del cual el argentino se asume como total responsable.

“No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, admitió Martino al término del único partido donde el Tri anotó gol, pero cuyo resultado (2-1) fue insuficiente para que el equipo pudiera desbancar a Polonia del segundo lugar, por diferencia de goles.

"Hoy fuimos a buscar el tercer gol cuando vimos que era necesario por el resultado de #POL, sabíamos que las amarillas nos podían dejar fuera".



🎙 Gerardo Martino. #Qatar2022 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 30, 2022

“El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, dijo Martino, quien de esta manera brindó su último análisis como entrenador de México, tras haber conquistado su victoria número 41 en los 66 partidos que dirigió desde que llegó en marzo de 2019.

"Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy".



🎙 Gerardo Martino. #Qatar2022 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 30, 2022

Pero ¿qué podrían hacer los que se quedan a cargo para mejorar el futbol mexicano? Eso lo responderá el ‘Tata’ en privado a los federativos, quienes seguramente deben estar muy preocupados.

“Son motivos de análisis mucho más internos donde uno pueda pensar con más claridad. Yo no estoy en otra posición que no sea asumir el fracaso que hemos sufrido. Mi análisis lo voy a dejar a la Federación si me lo demandan. Este tipo de informes los deben tener los encargados de modificar algo del futuro del futbol mexicano, el exponerlo hacia afuera sería acrecentar un debate”, explicó.

Otro entrenador que se va sin poder cumplir con el objetivo de clasificar al equipo a cuartos de final. El “quinto partido” sigue siendo la gran frontera, pero en Catar 2022, Martino no llegó ni al cuarto.