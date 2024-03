Santiago Giménez se lanza sobre el futbol mexicano: "hay pocos profesionales"

Es claro que a la Selección Mexicana le faltan jugadores que sean lo suficientemente buenos para ir a jugar a Europa, donde realmente se vive “el futbol profesional” según Santiago Giménez.

En una entrevista grabada con Caliente TV, la cual toma mucha mayor relevancia después del fracaso en la Liga de Naciones de CONCACAF y sobre todo, tras la impotencia para competirle a Estados Unidos, selección que sí tiene a prácticamente todos sus jugadores estelares jugando en el ‘viejo continente’, mientras que el conjunto ‘azteca’ cada vez tiene menos seleccionados internacionales.

“Aquí en Países Bajos el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, necesitas eso y más, si no, no te alcanza poque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las tres de la tarde”, compartió.

Con todo y que Giménez sí es parte de esos “profesionales”, solo ha jugado cuatro de los 15 partidos de la era de Jaime Lozano como titular, o sea, el ser ‘europeo’ no es suficiente para convencer al ‘Jimmy’.}