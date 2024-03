Santiago Giménez, otra vez banca ante Estados Unidos

Jaime Lozano habría tomado la decisión de no iniciar con el goleador del Feyenoord

La Selección Mexicana enfrentará de nuevo a los Estados Unidos en una final por el título de la Nations League, con el deseo de frenar la paternidad que las Barras y las Estrellas sostienen sobre el equipo mexicano.

Jaime Lozano tiene claro lo que su equipo debe hacer sobre el terreno de juego y bajo esas condiciones, tendría considerado que el delantero titular sea Henry Martin, uno de los futbolistas a los que más confianza les tiene y que tan buenos resultados ha dado en el pasado al Tri.

Lo hizo ante Panamá y repetiría la decisión ante Estados Unidos. Jaime considera que el referente al ataque tiene que ser un jugador con experiencia como ‘La Bomba’ y dejar en la ‘congeladora’ a Santiago como un revulsivo para el equipo mexicano.

A pesar de que Giménez demostró su molestia al terminar la semifinal contra Panamá en la que no vio actividad, Lozano se mantendría firme y no movería un ápice su decisión de darle la confianza al futbolista del América que no pudo marcar gol en el duelo ante los canaleros.

Henry Martin no logró un solo disparo al arco en el partido anterior ante Panamá, pero logró una asistencia para que México ganara el duelo por 3-0 en un resultado que dio tranquilidad al proceso de Lozano.

Giménez, quien debutó en la Selección Mexicana bajo las órdenes de Gerardo Martino, solo ha sido titular en cuatro partidos de los 14 que ha dirigido Jaime Lozano hasta el momento.