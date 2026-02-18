¿Sabías que México juega contra Islandia y que ya hay lista de convocados?

Enrique Gómez

¿Recordabas que México iba a jugar un partido solitario este mes? Bueno, pues ya hasta hay lista de seleccionados para el duelo en Querétaro.

Si Chivas es el mejor equipo del año y a lo largo su historia solo ha jugado con futbolistas mexicanos, es más que lógico que el equipo rojiblanco sea la base de la Selección Mexicana en su nueva convocatoria, más considerando que este compromiso solo puede atenderse con hombres de la Liga MX.

El Tri reveló su lista de 21 convocados para el duelo contra Islandia el 25 de febrero en el Estadio Corregidora:

Porteros

Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Diego Campillo (Chivas)

Richard Ledezma (Chivas)

Jesús Garza (Tigres)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Medios

Marcel Ruiz (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Alexis Gutiérrez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Erick Sánchez (América)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Delanteros

Efraín Álvarez (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

Un total de siete representantes del ‘Rebaño Sagrado’ fueron citados por Javier Aguirre para este compromiso fuera de Fecha FIFA, mientras que su archirrival América enviará cuatro elementos. La idea del técnico es ocupar los pocos espacios que tiene disponibles en su lista imaginaria para la Copa del Mundo de 2026, por lo que, para algunos de estos jugadores, el duelo será altamente trascendental.

Ahora, el Guadalajara solo espera que todos sus jugadores regresen sanos, pues hay un liderato que defender y sería terrible comprometerlo por un partido que ni siquiera es oficial.