Publicación: viernes 20 de febrero de 2026

Enrique Gómez

¿Sabías que México juega contra Islandia y que ya hay lista de convocados?

Con mayoría de Chivas y Águilas, el Tri presentó su lista de 21 jugadores

¿Recordabas que México iba a jugar un partido solitario este mes? Bueno, pues ya hasta hay lista de seleccionados para el duelo en Querétaro.

Si Chivas es el mejor equipo del año y a lo largo su historia solo ha jugado con futbolistas mexicanos, es más que lógico que el equipo rojiblanco sea la base de la Selección Mexicana en su nueva convocatoria, más considerando que este compromiso solo puede atenderse con hombres de la Liga MX.

El Tri reveló su lista de 21 convocados para el duelo contra Islandia el 25 de febrero en el Estadio Corregidora:

Porteros

  • Ángel Malagón (América)
  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Carlos Acevedo (Santos)

Defensas

  • Everardo López (Toluca)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Diego Campillo (Chivas)
  • Richard Ledezma (Chivas)
  • Jesús Garza (Tigres)
  • Víctor Guzmán (Monterrey)
  • Israel Reyes (América)

Medios

  • Marcel Ruiz (Toluca)
  • Brian Gutiérrez (Chivas)
  • Alexis Gutiérrez (América)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Erick Sánchez (América)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Denzell García (FC Juárez)

Delanteros

  • Efraín Álvarez (Chivas)
  • Roberto Alvarado (Chivas)
  • Guillermo Martínez (Pumas)
  • Armando González (Chivas)

Un total de siete representantes del ‘Rebaño Sagrado’ fueron citados por Javier Aguirre para este compromiso fuera de Fecha FIFA, mientras que su archirrival América enviará cuatro elementos. La idea del técnico es ocupar los pocos espacios que tiene disponibles en su lista imaginaria para la Copa del Mundo de 2026, por lo que, para algunos de estos jugadores, el duelo será altamente trascendental.

Ahora, el Guadalajara solo espera que todos sus jugadores regresen sanos, pues hay un liderato que defender y sería terrible comprometerlo por un partido que ni siquiera es oficial.

Los últimos 11 'cracks' que han pasado por Chivas y Cruz Azul

Jesús Corona, portero (retirado) | Jugó la Libertadores con Chivas en 2005; leyenda en Cruz Azul
Carlos Salcedo, defensa | Con Chivas entre 2015 y 2016; con Cruz Azul de 2023 a 2024
Jesús Orozco, defensa | Canterano de Chivas, juega en Cruz Azul desde 2025
Alejandro Mayorga, defensa | Canterano de Chivas (tres etapas), jugó en Cruz Azul entre 2017 y 2018
Luis Romo, defensa | Dos etapas en Cruz Azul, juega en Chivas desde 2025
Marco Fabián, mediocampista | Canterano de Chivas (dos etapas), jugó en Cruz Azul en 2014
Orbelín Pineda, mediocampista | Con Chivas de 2016 a 2018; con Cruz Azul entre 2019 y 2021
Roberto Alvarado, extremo | Juega con Chivas desde 2022, cuando fue transferido de Cruz Azul
Uriel Antuna, extremo | Con Chivas de 2020 a 2021; con Cruz Azul entre 2022 y 2024
Omar Bravo, delantero (retirado) | Leyenda de Chivas, jugó con Cruz Azul en 2012
Ángel Sepúlveda, delantero | Dejó huella en Cruz Azul y desde 2026 vive su segunda etapa en Chivas

