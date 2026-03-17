¿Recuerdan a Luis Chávez? Ya está a punto de recuperarse

Enrique Gómez

Entre todas las noticias de los nuevos lesionados de la Selección Mexicana, existe la novedad de un futbolista que está a punto de recuperarse y de volver a las canchas tras un largo periodo de ausencia.

Luis Chávez está a solo un par de semanas de concluir con su proceso de sanación, luego de la ruptura de ligamento cruzado que sufrió en la Copa Oro 2025 con el Tri a finales de junio.

De acuerdo con el periodista de FOX Deportes, Rodolfo Landeros, Chávez está justo a dos semanas de finalizar su fase recuperación. Es decir, en abril deberíamos verlo de vuelta en las canchas de la liga de Rusia.

¿Recuerdan quién es Luis Chávez y qué le sucedió?

· Mediocampista mexicano de 30 años

· Juega en el Dinamo de Moscú desde 2023

· Se rompió la rodilla en un entrenamiento con México

· Su último partido, el 22 de junio ante Costa Rica

· Regresaría a las canchas a principios de abril

¡10 lesionados! México es un ‘hospital’ a 3 meses del Mundial

Con casi nueve meses de baja por lesión, parecería muy difícil que México lo considerara para jugar la Copa del Mundo, pero después de la lesión de Marcel Ruiz y de todas las bajas que ha tenido al equipo, el futbolista (autor de un golazo en Catar 2022) buscará tener un gran cierre de temporada en el futbol ruso para llamar la atención de Javier Aguirre por su rendimiento y no solo por lo que tenga de jerarquía.

A la larga lista de lesionados de México a menos de tres meses del Mundial, pronto podríamos ver el alta de Chávez y de Santiago Giménez, quien al parecer ya está listo para ser convocado con el Milan.