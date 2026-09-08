Rafael Márquez, a hacer como seleccionador lo que no logró como jugador

Enrique Gómez

Si Rafael Márquez nunca pudo trascender en un Mundial como jugador (ni como auxiliar), espera hacerlo como entrenador.

En su presentación formal como director técnico de la Selección Mexicana, donde además introdujo a Andrés Guardado y Juan Manuel Lillo en su grupo de auxiliares, el exfutbolista mexicano más exitoso en la historia aseguró que ahora tiene una responsabilidad mayor para que el Tri al fin pueda llegar al menos a los cuartos de final de una Copa del Mundo, aunque, claro, antes habrá que clasificar el torneo del 2030.

“Ya no se me dio como jugador. En esas cinco Copas del Mundo desafortunadamente siempre llegamos a lo mismo. Hoy tengo otra oportunidad y desde luego que el objetivo es, primero, clasificar al Mundial y ya ahí poder hacer algo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora”, comentó el estratega, quien fungió como auxiliar de Javier Aguirre en el gran torneo del 2026, donde el equipo quedó en octavos de final.

¡Llegó el jefe! México presentó a Rafael Márquez como entrenador

El exjugador del Barcelona tendrá su debut al frente del Tri el 26 de septiembre contra Colombia, una de las mejores selecciones del continente. Aunque es un duelo amistoso, ese compromiso en Estados Unidos es con el que arrancará la era de ‘Rafita’, quien fungió como capitán de la selección en los cinco mundiales que disputó.

“Viví una carrera extraordinaria como jugador y ahora estoy muy contento con la responsabilidad que tengo. Estoy nervioso de empezar a estar en la cancha y transmitir todo lo que podamos tanto yo como mi cuerpo técnico. Estoy muy ilusionado y me deja muy tranquilo el trabajo que se hizo en los últimos años y la confianza que me dio Javier Aguirre”, recordó el ahora estratega de 47 años.

Márquez se vio muy sonriente en su presentación y la de su cuerpo técnico, donde tendrá como ayudante a Andrés Guardado, otro histórico canterano del Atlas y que capitaneó al Tri en el Mundial 2022.