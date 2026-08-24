Andrés Guardado regresa a la Selección Mexicana como auxiliar

Karla Villegas Gama

La Federación Mexicana de Futbol anunció que Rafael Márquez definió su cuerpo técnico para el nuevo ciclo de la Selección Mexicana.

Márquez asumió como entrenador en julio y ahora cuenta con el equipo que lo acompañará rumbo al Mundial de 2030.

Juan Manuel Lillo, quien dirigió a Pep Guardiola en Dorados de Sinaloa y posteriormente fue su auxiliar en Manchester City, será uno de los auxiliares de Márquez en el ‘Tri’.

También se unirá Andrés Guardado, una de las figuras más reconocidas del futbol mexicano. El ‘Principito’ es el jugador con más apariciones en la historia de la Selección Mexicana, con 182, además de haber participado en cinco Copas del Mundo y disputar más de 500 partidos oficiales con clubes europeos.

Vidal Paloma completa el grupo de auxiliares con un perfil enfocado en metodología, técnica y táctica, además de experiencia como instructor en programas internacionales vinculados con la Real Federación Española de Futbol y FIFA.

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Xabier Mancisidor será el entrenador de porteros tras pasar 13 temporadas en Manchester City, incluida toda la etapa de Guardiola, mientras que Pol Lorente continuará como preparador físico.

Lorente ya formaba parte de la estructura de la Selección Mexicana desde 2024 y previamente trabajó junto a Javier Aguirre en Egipto, Leganés, Monterrey y Mallorca.”