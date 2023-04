¿Quién entiende a Chivas? Enojados por tantos llamados al Tri, pero no a Víctor Guzmán

Lejos de negarse a prestar a sus jugadores, en Chivas están molestos de que solamente cuatro de sus jugadores hayan sido llamados a la Selección Mexicana y con Víctor Guzmán brillando por su ausencia.

Mientras el técnico Veljko Paunovic expresó su descontento por la partida de sus jugadores justo en la recta final del Clausura 2023 e incluso dejó entrever la posibilidad de negarse a ceder a sus futbolistas, la directiva del ‘Rebaño’ no entiende por qué su nómina de seleccionados es tan ‘corta’.

De acuerdo con el diario Récord, Amaury Vergara le confirmó a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol que contaban con todo el apoyo del Guadalajara para prestar a sus jugadores. Eso de prestar elementos a la Selección Mexicana cuando no es Fecha FIFA en nombre de los compromisos comerciales del Tri es algo a lo que tendrá que acostumbrarse el técnico serbio si quiere seguir al frente del club.

La molestia de Vergara es la alegría de Paunovic, que al menos no expondrá a su capitán y mejor goleador para el duelo amistoso ante Estados Unidos el 19 de abril y podrá tenerlo a plenitud física.

Pero, ¿por qué el Tri no convoca a Víctor Guzmán?

Según trasciende, su estilo no convence a Diego Cocca, que ciertamente no es un gran admirador de los enganches ni de los mediocampistas que no puedan aportar velocidad y en ese sentido, ve a Guzmán un poco ‘lento’ para el estilo de juego que propone, por lo que será responsabilidad del jugador rojiblanco demostrar que puede jugar con mayor rapidez para ajustarse a las necesidades tácticas del estratega argentino.

El ‘Pocho’ no es llamado al Tri desde que jugó 12 minutos contra Paraguay en marzo de 2019.

El duelo ante Estados Unidos tiene a todos molestos, pero a Chivas en dos frentes distintos.