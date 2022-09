¿Por qué Carlos Vela y 'Chicharito' no están ni estarán en el Tri?

La creencia popular dice que Carlos Vela es el mejor jugador mexicano que existe y los números indican que ‘Chicharito’ Hernández es el máximo goleador en la historia del Tri.

Pero ninguno de ellos está ni estará con la Selección Mexicana del ‘Tata’ Martino.

¿Por qué? La pregunta surge cada determinado tiempo, como buscando una respuesta diferente o al menos una más convincente, pero, para resumir las cosas: Javier no está en el Tri por decisión personal del entrenador, mientras que el ‘Bombardero’ no está por decisión personal del jugador.

Igual, el técnic argentino lo aclaró una vez más en el día de medios de Carson, California.

“Hace más o menos tres años y medio, Carlos Vela me comunicó que prefería no ser convocado a la Selección de México y eso no cambió. Y en el caso de Javier, como dije en todas las oportunidades, me he decidido por otros centros delanteros”, respondió el entrenador ante los cuestionamientos sobre las ausencias de estos dos jugadores, quienes hoy en día militan en la MLS.

"No he hablado con ninguno de su presencia garantizada en la Copa del Mundo..." 👀



Gerardo Martino habló sobre Carlos Vela, 'Chicharito', el Mundial de #Qatar2022 y otros temas en conferencia de prensa.

Pero ¿cuándo fue la última vez que estos jugadores vistieron la camiseta de la Selección Mexicana?

· Hernández: septiembre de 2019, Estados Unidos 0-3 México

· Vela: julio de 2018, Brasil 2-0 México

Hace tres años, ‘Chicharito’ no sabía que ese partido amistoso ante Estados Unidos sería su última vez con México, si no quizá hubiera celebrado mucho más el gol que anotó en esa paliza en el ‘Clásico de CONCACAF’.

En lo que se refiere a Vela, él mismo ha declarado en diferentes oportunidades que prefiere darles espacio a las nuevas generaciones y lo cierto es que el ‘Bombardero’ no es un jugador de Selección, por algo a los directivos les costó tanto trabajo comprometerlo para el proceso de Rusia 2018.

‘Chicharito’ y Vela ya son dos jugadores veteranos, pero México sigue suspirando por ellos, pues ahora mismo no hay un jugador con la calidad del ‘Bombardero’ ni un ‘killer’ con la categoría de Javier.