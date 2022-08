Critíquenlo, pero Carlos Vela decidió "ser feliz" y "no estorbar" a México

"Sabía que mucha gente no iba a estar de acuerdo, pero encontré mi lugar", dijo

La carrera de Carlos Vela es incomprensible para muchos, pero él está muy feliz con las decisiones que ha tomado y eso incluye su retiro de la Selección Mexicana y su prematuro traspaso a la MLS.

Al final del All-Star Game entre las ‘selecciones’ de la MLS y la Liga MX, Vela admitió que los caminos que ha tomado en su vida y como jugador quizá no sean los más populares o vistosos, pero todo ha sido con el simple objetivo de estar pleno consigo mismo, algo que poco a poco ha conseguido.

“Cuando decidí venir al LAFC sabía que iba a ver gente que no iba a estar de acuerdo, pero es mi vida, es mi carrera, yo quería estar feliz, quería ir a un lugar donde mi familia y yo pudiéramos disfrutar jugar y vivir y en Los Ángeles lo encontré”, comentó el ‘Bombardero’ en entrevista con Fernando Schwartz.

El atacante de 33 años también reconoció que estuvo a punto de regresar a España en las semanas anteriores, pero su primera opción siempre fue alargar su vínculo con el conjunto angelino.

Ya abordando el tema obligado de la Selección Mexicana, Vela le echó otro candado a la puerta que ya cerró desde hace años y aunque, otra vez, admitió que su decisión podría ser la equivocada, él ya optó por no jugar más en el Tri ya sea por “no estorbar” o por no agregarle presión innecesaria a su vida.

“Cuando no estás bien y no quieres estar al 100 por ciento en un lado es mejor no estorbar”, dijo con toda certeza el jugador que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018 con el Tri.

El mayor anhelo que tiene Vela en su carrera es levantar el título de campeón con Los Angeles FC. Quizá no sea mucho para la mayoría, pero él va por buen camino para conseguir su meta.