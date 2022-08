Por cómo empezó, pocos imaginaban que Erick Gutiérrez renovaría con PSV

Con lo que fueron sus primeros años en Europa, muchos veían más cerca a Erick Gutiérrez de regresar a México que de cumplir 100 partidos con el PSV o hasta de renovar contrato.

Pero ya con la confianza que dan las buenas temporadas, el prometedor inicio de este año futbolístico y un nuevo acuerdo firmado hasta 2025, el mediocampista espera que el porvenir sea mejor, que se logre clasificar a la fase de grupos de la Champions en estos días y al final de la temporada, que el club de Eindhoven gane la Eredivisie, la cual se ha visto ‘secuestrada’ por el Ajax.

“El objetivo principal es calificar a Champions, de ahí consolidarme en el equipo y poder tener los más minutos posibles, y después obtener la liga, que nunca la he ganado”, comentó el jugador en conferencia de prensa posterior a su renovación por tres años más con el club de Eindhoven.

“Ruud van Nistelrooy habla mucho con el jugador, fue clave para que renovara. Tengo mucha comunicación con él porque también habla español, y después de que no realicé toda la pretemporada, me costó perderme el inicio, pero poco a poco he conseguido tomar ritmo y su confianza”, aseguró.

El mexicano llegó al PSV en 2018, pero fue hasta su cuarta temporada que pudo afianzarse y convertirse en un jugador constante. La campaña pasada disputó 25 partidos en la Eredivisie, 20 como titular y además anotó un gol clave para conseguir el título de copa en la final ante Ajax. Pero lo cierto es que, hasta el curso anterior, sus años en PSV habían sido muy difíciles y decepcionantes en su mayoría.

“El primer año me costó el ritmo de juego, la intensidad, me sentía superado por mis compañeros. Intentaba, pero no me daba. En el segundo año mejoré cosas, y ya después llegó un técnico que habló más conmigo y me empezó a soltar; mejoré mucho en lo defensivo, en la intensidad y en los duelos. Eso me ayudó a ganarme una oportunidad”, analizó el futbolista de 27 años.

El mexicano vive su mejor momento en Europa, fue titular en el arranque del torneo holandés, anotó el gol que salvó al PSV en la ronda previa de la Champions League y espera que lo mejor esté por venir.