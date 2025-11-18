Pochettino defiende a Javier Aguirre y a Miguel Herrera: "Es una falta de respeto"

Enrique Gómez

Los abucheos a Javier Aguirre en México y las “faltas de respeto” hacia Miguel Herrera en Costa Rica tienen muy contrariado al técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

El argentino considera que se ha perdido el respeto para los profesionales del futbol y lamentó la situación que vivieron dos entrenadores mexicanos en esta Fecha FIFA, pues mientras el ‘Vasco’ fue pitado en Torreón (pese a que el Tri es el campeón reinante de la Copa Oro y de la Liga de Naciones), el ‘Piojo’ fue señalado de “inexperto” por la prensa en Costa Rica en plena conferencia.

“Creo que hoy en día hay una falta de respeto muy grande para nosotros los profesionales. He visto la rueda de prensa de Costa Rica con el ‘Piojo’ Herrera, también en México con el entrenador Javier Aguirre, nominado para mejor entrenador del mundo y aun así nadie está contento”, comentó Pochettino, estratega de Estados Unidos en torno a sus colegas seleccionadores.

“Ganas partidos y aun así te buscan algo. Hoy cualquier pueda opinar y decir cosas que no tienen validez y que hacen mucho ruido”, insistió el preparador, quien mostró su desaprobación respecto a los comentarios juiciosos o actitudes destructivas de personas que no se dedican a las labores futbolísticas.

Herrera fue severamente criticado por los medios ticos, luego de la derrota ante Haití que puso a Costa Rica en una situación crítica, pues ya no depende de sí mismo para clasificar, mientras que Aguirre fue abucheado escandalosamente en el Estadio TSM de Torreón, pues a pesar de los títulos en CONCACAF, el Tri genera dudas y lleva cinco partidos seguidos sin ganar, incluyendo la goleada 4-0 ante Colombia.

La rudeza contra los técnicos mexicanos sigue dando de qué hablar, incluso al interior de la Selección de Estados Unidos.