Panamá, a 13 años de su última y gloriosa victoria ante México

Héctor Cantú

Ha pasado más de una década desde que Panamá ganó por última vez a la Selección Mexicana, en una rivalidad que ha crecido y se ha encarnizado en los últimos años.

Los Canaleros ya no son aquel equipo que era un cheque al portador para la escuadra mexicana. Su funcionamiento se ha endurecido, sumado al gran físico de sus futbolistas, que resulta en una verdadera complejidad para los representativos mexicanos.

El último traspié del Tri ante los panameños data de aquella fatídica Copa Oro para el equipo mexicano que cayó en dos ocasiones y por el mismo marcador contra la ‘marea roja’.

El primer descalabro fue en la fase de grupos y el segundo, el más doloroso, en semifinales. Ambos por el mismo marcador: 2-1.

Desde entonces, México y Panamá se han enfrentado en 16 ocasiones con un saldo muy favorable para el Tri de 14 victorias, una en la prórroga y solo dos empates.

El dominio del equipo mexicano en los últimos años es evidente con cinco victorias al hilo en las que solo sufrió un gol en contra en la pasada final de la Nations League, el enfrentamiento más reciente en el historial de confrontaciones entre ambos combinados.

Ahora, México y Panamá se vuelven a ver las caras para un partido amistosos, donde Javier Aguirre, estratega del equipo verde, intentará diseminar las dudas que aún tiene sobre su proyecto mundialista a siete meses de la justa internacional.