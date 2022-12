Ni modo México, el sueño de Guillermo Almada es dirigir a Uruguay

Si de verdad la Selección Mexicana va a pelear con Uruguay por Guillermo Almada, va a perder.

El propio técnico del Pachuca reconoció que alguna vez tuvo acercamientos con el Tri y hasta con la Selección de Ecuador, sin embargo su verdadera ilusión es dirigir al representativo de su país natal.

¿Entonces la Federación Mexicana de Futbol le está insistiendo a Almada?

“En un momento le tuvimos que dar un corte (a la Selección Mexicana) porque estaba Martino trabajando y no quisimos contestar más sobre ese tema. Ahora hay alguna insistencia, pero hay tiempo por delante para que la Federación considere el reemplazo”, comentó el estratega en el pódcast Las Voces del Futbol, donde habló de algunas ofertas de trabajo que ha tenido mientras dirige en la Liga MX.

¿México, Uruguay y Ecuador van por Guillermo Almada? El técnico campeón con Pachuca es la principal opción tras el fracaso en Catar

“Algunas veces me llamaron en momentos diferentes, pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo. La realidad es que hoy en día no me contactó nadie. Sí hemos recibido algunas ofertas de clubes que no hemos aceptado”, agregó el técnico que hizo campeón a Pachuca en el Apertura 2022.

El futuro de Almada se vislumbra muy prometedor después del buen trabajo que ha hecho a nivel de clubes, pero algo está claro: si Uruguay lo busca, esa será su absoluta prioridad.

“Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra Selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta’”, aseguró el estratega de 53 años.

Almada dirige en la Liga MX desde 2019 y su estilo de juego ha llamado la atención por todos lados, tanto que un par de días después de su salida de Santos Laguna, ya estaba firmando con el Pachuca.