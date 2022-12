¿México, Uruguay y Ecuador van por Guillermo Almada?

Si de verdad la Selección Mexicana quiere a Guillermo Almada como su nuevo técnico, lo mejor será que se dé prisa, pues hay otro equipo que podría buscarlo y que tiene un lazo sentimental mucho mayor.

¿Será que tanto México como Uruguay van por el actual director técnico de Pachuca? Los rumores acerca de que el equipo ‘azteca’ apostaría por el entrenador que ha estado en las últimas dos finales de la Liga MX se dispararon a dos días de su eliminación en Catar 2022, pero si su idea es llevarse las cosas con calma, el equipo ‘charrúa’ bien podría ‘madrugarlo’, pues también está en busca de un nuevo estratega.

Almada es uruguayo y como la ‘Celeste’ acaba de encajar una dolorosa eliminación en fase de grupos del Mundial, el proyecto de Diego Alonso llegó a su fin de manera abrupta, por lo que habrá que elegir al próximo entrenador de cara al siguiente proceso, cuyo destino es el Mundial de Norteamérica 2026.

🥳 | A 1 año de la llegada de Guillermo Almada al banquillo blanquiazul...



¿Cuál ha sido tu momento favorito del #Almadismo? 🔥 pic.twitter.com/pCnC4M5KKS — Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) December 2, 2022

De acuerdo con el diario Récord, el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, tiene en Almada a su principal candidato para hacerse cargo del Tri ahora que el proceso del ‘Tata’ Martino llegó a su fin junto a la participación de México en Catar 2022. Aunque falta mucho para designar al nuevo timonel, la idea es que éste venga de la Liga MX, pues debe estar enterado de toda la difícil actualidad del futbol ‘azteca’.

El técnico campeón del Apertura 2022 no es el único nombre que baraja el Tri, pues también está la posibilidad de que Jaime Lozano llegue al equipo mayor después de su experiencia con el equipo olímpico, mientras que, la idea de volver a confiar en un técnico del extranjero no está totalmente descartada y en ese sentido el español Roberto Martínez, ex de Bélgica, es una de las cartas fuertes.

Si tiene que elegir, ¿Almada se quedará con México o Uruguay? Ambos procesos iniciarán desde cero.