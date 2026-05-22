Nada espectacular: examen aprobado y victoria merecida de México ante Ghana

Hiram Marín

Se trataba de una victoria más que obligada. Si bien todavía no tiene al plantel completo y Javier Aguirre aún no define su lista definitiva, México tenía que vencer a Ghana y lo hizo prácticamente sin problemas y desplegando un futbol ordenado y con la velocidad requerida.

¡Victoria en Puebla, Incondicionales! 🤩



Derrotamos a Ghana en el comienzo de la #ÚltimaEscala de nuestra preparación a la gran cita.



¡Bien ahí, muchachos! 👏#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx pic.twitter.com/RHKmR3Ooaf — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

Ghana se presentó con una mayoría de jugadores Sub-23, prácticamente sin los titulares que viajarán al Mundial, pero aún así, el equipo africano mostró cierta resistencia sobre todo cuando se acercaban los silbatazos finales en ambas mitades.

El marcador fue inaugurado por Brian Gutiérrez, el jugador de Chivas se encontró con un balón fuera del área, que golpeó de manera violenta e hizo ingresar de manera espectacular en la portería del guardameta Benjamin Asare, que previamente había hecho un mal despeje.

De ahí en adelante México bajó un poco el ritmo y si bien buscaba las áreas, no lograba profundizar, sin embargo, el balance en la cancha y la rapidez con la que cada jugador se deshacía del balón, sin duda fueron circunstancias positivas.

En la segunda mitad, Aguirre decidió mover su alineación, hizo múltiples cambios comenzando por el portero, al hacer ingresar a Carlos Acevedo en lugar de Raúl 'Tala' Rangel, quien se perfila para ser el titular en la Copa del Mundo.

Uno de los que ingresarom, el universitario Guillermo 'Memote' Martínez, fue el encargado de anotar el segundo de México, también con un disparo que llevaba fuego y que se incrustó de manera espectacular en el marco de los africanos.

En general se trató de un buen examen para el equipo tricolor, que en esta ocasión estrenó uniforme y comienza a afinar detalles para lo que será el juego de inauguración de la Copa del Mundo contra Sudáfrica el 11 de junio.