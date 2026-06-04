México se hartó de fallar, pero antes, Serbia lo hizo pagar

Redacción FOX Deportes

El primer gol de Julián Quiñones con la Selección Mexicana estuvo a punto de llegar, pero lo que sí se cristalizó fue el tanto de Serbia, que se encaminaba hacia su primera victoria contra el Tri.

México se vio muy suelto en el primer tiempo y estuvo cerca de anotar gol, pero antes lo fallos de Julián Quiñones (un cabezazo hacia el arquero y una volea que se fue por las nubes), de Brian Gutiérrez y de Raúl Jiménez, además de las grandes atajadas del portero Filip Stankovic, el equipo europeo aprovechó la primera oportunidad que tuvo para romper el guion en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

A los 19 minutos, Petar Stanic aprovechó el balón pasó entre dos defensas (al parecer ninguno quiso golpear a su compañero) para irse solo frente a la portería de Raúl Rnagel y poner un inesperado 1-0.

Antes de que cayera el gol del empate, Quiñones, Jiménez y Gutiérrez fallaron, cada uno, dos ocasiones claras de gol, pero al menos el equipo de Javier Aguirre siempre mostró peligrosidad y un buen juego en ataque.