México quiere sentirse al nivel de Sudamérica y va por Ecuador

Enrique Gómez

La vida le ha dado a la Selección Mexicana la oportunidad de ‘engañarse’ una vez más.

Si el Tri le gana a Ecuador esta noche en Guadalajara, invitará a pensar que la derrota 4-0 ante Colombia fue un error, que su equipo no es tan malo y que hay esperanza para tener un buen Mundial en 2026.

Aunque lo que se vio en el partido pasado en Texas pareció todo menos un accidente…

Si es verdad que la derrota ante Colombia fue exagerada y que el Tri no es tan inferior como pareció, podrá probarlo ante Ecuador. Menos mal, el duelo ante la selección cafetalera fue el primero de esta Fecha FIFA, por lo que al menos el equipo de Javier Aguirre tendrá una revancha inmediata.

La verdad duele y México descubrió la suya ante Colombia Lo más grave de la derrota 4-0 es que el Tri ni siquiera generó peligro

Pero, hay un problema: México no le gana a Ecuador desde 2019 y en sus últimos tres partidos, no le ha marcado un solo gol. No será fácil ‘desquitarse’ contra el equipo de Sebastián Beccacece, el cual terminó segundo en las eliminatorias de CONMEBOL hacia la Copa del Mundo 2026, solo debajo de Argentina.

Últimos 5 partidos del Tri contra ‘La Tri’:

· Julio 2024: Empate 0-0 (Copa América)

· Junio 2022: Empate 0-0

· Octubre 2021: Derrota 3-0

· Junio 2019: Victoria 3-2

· Junio 2015: Derrota 2-1 (Copa América)

¿México podrá ganarle a Ecuador por primera vez en seis años? En general, el equipo sudamericano tiene jugadores más valiosos y vive uno de sus mejores momentos en su historia moderna, así que sin duda sería un gran mérito para el Tri ganar este partido, pues podría convencerse de que aún puede competirles a las selecciones de Sudamérica a pesar de que no le ha ido nada bien ante equipos del subcontinente.

El Tri se estrelló con su realidad en el partido pasado ante Colombia, pero se espera que el duelo de esta noche en Guadalajara termine mejor para que la afición y el grupo puedan ilusionarse al menos un poco.