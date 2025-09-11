México quiere arrasar con Sudamérica y ya confirma a Paraguay

Enrique Gómez

Vienen cuatro partidos consecutivos contra selecciones sudamericanas y clasificadas al Mundial de 2026.

La Selección Mexicana acaba de confirmar un partido amistoso contra Paraguay el 18 de noviembre en San Antonio, Texas, en lo que sería el último duelo de preparación en este año premundialista.

A través de su página de internet, el Tri calificó el duelo contra el conjunto ‘guaraní’ como un compromiso “que representa una oportunidad importante para que Javier Aguirre continúe fortaleciendo la base y estructura del plantel”, además de que “enfrentar a una selección de reconocido prestigio internacional y ya clasificada al Mundial será un examen de alto valor competitivo que permitirá al conjunto mexicano medir avances”.

El duelo se disputará unos días después de enfrentar a Uruguay el 15 de noviembre en Torreón.

Los próximos cuatro partidos de México serán contra rivales de gran categoría en la CONMEBOL:

RIVAL FECHA POSICIÓN EN ELIMINATORIA RANKING FIFA Colombia 11 de octubre 3° 14° Ecuador 15 de octubre 2° 25° Uruguay 15 de noviembre 4° 16° Paraguay 18 de noviembre 6° 43°

Los partidos contra Ecuador y Uruguay serán en México (Zapopan y Torreón), mientras que los otros dos serán en Texas (AT&T Stadium y Alamodome).

Es oficial, partido en el desierto entre Uruguay y México La bicampeona del mundo enfrentará al Tri en un amistoso de lujo

Se puede decir que el último rival de México es el más flojo, pero redondea a la perfección un otoño ‘sudamericano’, además, tiene un gran valor que sea selección clasificada directamente al Mundial.

Sin duda que los duelos contra Colombia y Uruguay son los más atractivos, pues son selecciones con una mejor actualidad que México, además de ser potencias históricas de Sudamérica, sin embargo, Ecuador fue el equipo revelación de la eliminatoria y por algo quedó solo por debajo de Argentina.

El Tri viene de empatar contra Japón y Corea del Sur, las máximas potencias de Asia y ahora enfrentará a selecciones de alta categoría en Sudamérica, gran oportunidad de calibrarse a unos meses del Mundial.