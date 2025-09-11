Publicación: miércoles 17 de septiembre de 2025

Enrique Gómez

México quiere arrasar con Sudamérica y ya confirma a Paraguay

El Tri jugará cuatro partidos consecutivos contra rivales de CONMEBOL para cerrar el 2025

Vienen cuatro partidos consecutivos contra selecciones sudamericanas y clasificadas al Mundial de 2026.

La Selección Mexicana acaba de confirmar un partido amistoso contra Paraguay el 18 de noviembre en San Antonio, Texas, en lo que sería el último duelo de preparación en este año premundialista.

A través de su página de internet, el Tri calificó el duelo contra el conjunto ‘guaraní’ como un compromiso “que representa una oportunidad importante para que Javier Aguirre continúe fortaleciendo la base y estructura del plantel”, además de que “enfrentar a una selección de reconocido prestigio internacional y ya clasificada al Mundial será un examen de alto valor competitivo que permitirá al conjunto mexicano medir avances”.

El duelo se disputará unos días después de enfrentar a Uruguay el 15 de noviembre en Torreón.

Los próximos cuatro partidos de México serán contra rivales de gran categoría en la CONMEBOL:

RIVAL

FECHA

POSICIÓN EN ELIMINATORIA

RANKING FIFA

Colombia

11 de octubre

14°

Ecuador

15 de octubre

25°

Uruguay

15 de noviembre

16°

Paraguay

18 de noviembre

43°

Los partidos contra Ecuador y Uruguay serán en México (Zapopan y Torreón), mientras que los otros dos serán en Texas (AT&T Stadium y Alamodome).

Se puede decir que el último rival de México es el más flojo, pero redondea a la perfección un otoño ‘sudamericano’, además, tiene un gran valor que sea selección clasificada directamente al Mundial.

Sin duda que los duelos contra Colombia y Uruguay son los más atractivos, pues son selecciones con una mejor actualidad que México, además de ser potencias históricas de Sudamérica, sin embargo, Ecuador fue el equipo revelación de la eliminatoria y por algo quedó solo por debajo de Argentina.

El Tri viene de empatar contra Japón y Corea del Sur, las máximas potencias de Asia y ahora enfrentará a selecciones de alta categoría en Sudamérica, gran oportunidad de calibrarse a unos meses del Mundial.

