Es oficial, partido en el desierto entre Uruguay y México

Enrique Gómez

Llevarán a Uruguay a jugar al desierto… literalmente.

La Selección Mexicana anunció un partido contra el equipo charrúa, pero la gran novedad está en la sede para el encuentro, nada menos que el Territorio Santos Modelo, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El 15 de noviembre, la selección ‘celeste’ se medirá al Tri en un partido amistoso de lujo.

“En el desierto construimos nuestra gloria”, es una de las frases más emblemáticas de este club de la Liga MX y no se trata de una metáfora, sino de un hecho. La ciudad de Torreón está considerado un municipio desértico. De hecho, las dunas y demás paisajes desérticos son parte de su atractivo turístico.

¡Partido ante rival mundialista! 🇺🇾



Volvemos a Torreón para continuar nuestra preparación rumbo al Mundial 2026 y lo haremos ante una Selección de gran exigencia. ⚽️🔥#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/yZ0jH6KogG — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 11, 2025

A través de una conferencia de prensa a la que asistieron Ivar Sisniega y Duilio Davino como cabezas de la Federación Mexicana, así como el presidente de Santos Laguna Alejandro Irarragorri Kalb y miembros gubernamentales, se hizo oficial el partido de preparación contra una potencia sudamericana.

“Javier Aguirre quiere que la selección enfrente a rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades y que le permitan probar jugadores que podrán aportar y estar presentes en el Mundial”, dijo Sisniega.

Uruguay será el tercer rival sudamericano confirmado para enfrentar el Tri en el otoño, pues también se tienen pactados duelos ante Colombia, el 11 de octubre en Texas, y contra Ecuador, el 14 en Guadalajara.

El TSM Corona tiene capacidad para 30 mil espectadores y uno de los más vistosos de México.