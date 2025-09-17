México paga caro sus empates en la Fecha FIFA

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana se midió a Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA y los empates que sacó de ambos compromisos ‘le pasaron factura’ en la clasificación mundial.

En el ranking que publicó el órgano rector del futbol este 18 de septiembre de 2025, el ‘Tri’ perdió un lugar en la tabla, pasó del puesto 13 al 14.

A pesar de ello, se mantiene como la selección que manda en la CONCACAF, por delante de Estados Unidos, que también cayó un sitio en la general y se sitúa en el #16.

El liderato lo tiene España, sustituyendo a Argentina que había ocupado la posición de honor desde abril de 2023.