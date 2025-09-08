Alejandro Zendejas anota un golazo y levanta la mano para el Mundial

Enrique Gómez

Decidió jugar con Estados Unidos y eso ya no se puede cambiar, pero igual Alejandro Zendejas se ve muy cómodo vistiendo la camiseta blanca del país que adoptó y anotó un golazo contra Japón.

A diferencia de México el equipo de las ‘Barras y las Estrellas’ sí pudo vencer a los ‘Blue Samurais’ en el partido amistoso de esta Fecha FIFA, luego de que unos días antes perdiera contra Corea del Sur, rival contra el que el Tri empató con un golazo de último minuto por parte de Santiago Giménez.

Zendejas, titular para este encuentro, luego de la intermitencia que ha tenido en los últimos años con la Selección Estadunidense, anotó el gol que abrió el camino a la victoria en Lower.com Field de Columbus.

On the volley. Into the lead. Alex Zendejas blasts one home!#USMNT x @VW pic.twitter.com/oVkdNcdKaW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2025

A los 30 minutos del partido, Maximilian Arfsten hizo un recorte para despegarse de la marca y pegado a la banda izquierda mandó un centro que parecía demasiado alto, pero el futbolista del América supo qué hacer: en medio de dos jugadores y casi se espaldas al arco, ejecutó un tremendo remate de volea.

Con esta anotación, el nacido en Ciudad Juárez (México) llegó a dos goles con su selección en 13 partidos disputados y así levanta la mano para ocupar un lugar en la nómina del equipo para el próximo Mundial.

Estados Unidos pudo celebrar un triunfo después de lo que ha sido un 2025 muy complicado con seis derrotas y las eliminaciones en la Copa Oro y Liga de Naciones. En esta ocasión, el triunfo ante el conjunto asiático fue redondeado por la anotación que hizo Florian Balogun a los 64 minutos.