Ascienden a Alejandro Zendejas, nuevo número 10 del América

Redacción FOX Deportes

Ser jugador del América es el sueño de muchos, pero usar el número 10 es un privilegio de muy pocos.

Para la temporada 2024/25 de la Liga MX, el mítico dorsal será portado por Alejandro Zendejas, quien ya luce la ropa de entrenamiento Adidas con su el nuevo dígito que usará durante la próxima campaña.

“No sé en qué momento pasó, pero ahora me toca a mí”, dijo el jugador de 27 años en un video que publicó el equipo capitalino para celebrar el ‘ascenso’ de Alex, quien ya no usará el número 17. “Es muy especial para mí, no es un número cualquier y estoy muy feliz, ojala pueda usarlo por mucho tiempo”.

La nueva era representa mucho. Colores, evolución, grandeza y esfuerzo.



¡Que el cambio de número se refleje por lo más alto, Zende! 🦅🔟 pic.twitter.com/8PimVSaFOI — Club América (@ClubAmerica) July 2, 2025

El extremo mexicoamericano ‘hereda’ el dorsal que usó en los últimos años Diego Valdés, quien durante este mercado de transferencias fue vendido al Vélez Sarsfield de Argentina por 3 millones de dólares.

Zendejas fue uno de los mejores extremos por derecha de la Liga MX, pero además, ya lleva tres años defendiendo la camiseta azulcrema (llegó al cub para el Clausura 2022) y que se ha convertido en uno de los favoritos de la afición.

América debuta el viernes 11 de julio contra el FC Juárez, casualmente, el equipo de la ciudad donde nació Zendejas. Ahí podremos ver a todo el equipo enfundado con la nueva indumentaria tras 25 años con Nike.