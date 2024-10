Alguien dígale a Alejandro Zendejas que ya no puede jugar con el Tri

Dijo que no le cerraba las puertas a la Selección Mexicana, pero en realidad él mismo ya lo hizo y de forma irreversible. Alguien debería decirle a Alejandro Zendejas que no puede estar cambiando de país cada vez que desee y que por reglas de la FIFA su carta le pertenece por completo a Estados Unidos.

Esta semana, Zendejas sorprendió a todos al candidatearse para jugar con el equipo que dirige Javier Aguirre, pese a que en 2023 decidió volver definitivamente con el equipo de las ‘Barras y Estrellas’ y hasta le provocó una multa al Tri por haberlo reclutado para jugar dos partidos entre 2021 y 2022.

Pero, ¿es posible que el jugador del América vuelva a representar a la Selección Mexicana? Claro que no. El mediocampista ya completó todos los pasos para vincularse de por vida con otro equipo nacional.

· Ya tiene seis partidos oficiales con el equipo mayor de Estados Unidos

· Jugó con las ‘Barras y Estrellas’ con más de 21 años

Alejandro Zendejas quiere volver a la Selección de Estados Unidos El jugador recién renovado por el América quiere otra oportunidad

Es decir, ya no aplica la cláusula del One Time Switch, pues ya tiene muchos partidos jugados (algunos más o menos recientes en torneos de primer orden como a Copa Oro o la Liga de Naciones) e incluso jugó teniendo más de 21 años. Reglamentariamente, es imposible que pueda representar a México.

“No le cierro la puerta (a México) porque a cualquier jugador que tiene la posibilidad de representar a más de un país, bienvenido, hay muchos jugadores en el mundo que lo hacen y lo han hecho”, dijo el jugador nacido en Ciudad Juárez en palabras retomadas por la prensa. Sin embargo su objetivo únicamente debe ser conquistar al técnico Mauricio Pochettino, nuevo seleccionador de Estados Unidos.

Zendejas no ha sido llamado por Estados Unidos en todo el 2024, pero eso no quiere decir que ahora pueda elegir a México. Así no funciona y alguien debió hacérselo saber.