México mejoró y sobrevivió al juego rudo de Bolivia

Hiram Marín

La Selección Mexicana continuó su gira de preparación para la Copa del Mundo 2026 con un duelo amistoso frente a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

El encuentro sirvió para que Javier Aguirre continuara probando jugadores que no estuvieron en fechas FIFA previas, con una alineación distinta a la habitual. México buscó mantener el balón y controlar el ritmo ante un rival sudamericano motivado por su repechaje mundialista.

Durante la primera mitad, el partido fue relativamente parejo y con pocas emociones claras, con el 'Tri' intentando generar peligro sin éxito en los últimos metros. Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador sin goles, pese a que México dominó ligeramente la posesión y creó algunas oportunidades que no se concretaron.

La única anotación del encuentro llegó al minuto 68, cuando Germán Berterame aprovechó una serie de remates dentro del área y la envió al fondo de la red para establecer el 1-0 a favor de México. El gol fue suficiente para dar la victoria al Tri en un partido con pocas ocasiones claras, donde la ofensiva mexicana no fue explosiva pero sí efectiva al concretar la única anotación.

En el tramo final, Bolivia terminó con un hombre menos tras la expulsión de Robson Matheus al minuto 84, aunque esto no cambió el resultado. México mostró un rendimiento irregular, con momentos de control pero también dificultades para generar peligro constante, aspecto a mejorar de cara a su preparación mundialista. El triunfo 1-0 deja al Tri con una victoria más en su camino de ensayos hacia el Mundial 2026.